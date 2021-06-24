СК возбудил уголовное дело после крушения вертолета Ми-8 под Петербургом

Военные следователи РФ возбудили уголовное дело после куршения вертолета Ми-8 Росгвардии на территории Ленинградской области, повлекшего смерть троих человек.

По сообщению СК России, в происшествии усмотрели признаки нарушения правил полетов или подготовки к ним. Об этом пишет ТАСС.

Ранее сообщалось, что вертолет Ми-8 упал в Пудомягском сельском поселении под Санкт-Петербургом во время учебного полета. В Росгвардии позже сообщили, что экипаж воздушного судна до последнего старался увести технику от жилых районов.