В стране и мире СМИ: под Петербургом упал вертолет Ми-8 Алексей Курильченко В СМИ поступила информация о крушении вертолета Ми-8 под Петербургом. © Фото: spb_today Вконтакте Читайте нас на: В Ленинградской области потерпел крушение вертолет Ми-8. Как сообщает сайт 78.ru, инцидент произошел в Пудомягском сельском поселении Гатчинского района рядом с деревней Корпикюля. «Между Киевским и Красносельским шоссе недалеко от Гатчины в сторону Питера упал вертолет Ми-8. Мы из Коммунара увидели в окно грибок дыма в момент крушения», - сообщили очевидцы в соцсетях. По неподтвержденной информации, на борту вертолета находились три человека, согласно источнику ТАСС, они погибли. На данный момент официальные данные о происшествии не поступали. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика