СМИ: под Петербургом упал вертолет Ми-8
В СМИ поступила информация о крушении вертолета Ми-8 под Петербургом.
© Фото: spb_today Вконтакте
В Ленинградской области потерпел крушение вертолет Ми-8. Как сообщает сайт 78.ru, инцидент произошел в Пудомягском сельском поселении Гатчинского района рядом с деревней Корпикюля.
«Между Киевским и Красносельским шоссе недалеко от Гатчины в сторону Питера упал вертолет Ми-8. Мы из Коммунара увидели в окно грибок дыма в момент крушения», - сообщили очевидцы в соцсетях.
По неподтвержденной информации, на борту вертолета находились три человека, согласно источнику ТАСС, они погибли. На данный момент официальные данные о происшествии не поступали.