В Росгвардии рассказали подробности крушения вертолета Ми-8 под Петербургом

Экипаж вертолета Ми-8 Росгвардии, потерпевшего крушение в Ленинградской области, до последнего уводил воздушное судно от столкновения с жилыми домами. Об этом сообщил начальник пресс-службы Северо-Западного округа Росгвардии Анатолий Фомичев. По его словам, все три члена экипажа, находившиеся на борту вертолета, погибли.

«Транспортно-боевой вертолет Ми-8 из состава авиационной эскадрильи Северо-Западного округа Росгвардии, выполняя учебно-тренировочный полет без средств вооружения на борту, в результате авиационного происшествия упал в Ленинградской области. По предварительным данным, трое членов экипажа погибли. Экипаж до последнего уводил машину от жилых домов населенного пункта. На место выехала комиссия Северо-Западного округа Росгвардии под руководством начальника авиации для установления всех обстоятельств произошедшего», - рассказал Фомичев.

Ранее СМИ сообщили, что инцидент произошел в Пудомягском сельском поселении Гатчинского района рядом с деревней Корпикюля. О случившемся сообщили очевидцы в соцсетях.