В Крыму работники общепита будут использовать только одноразовую посуду

Предприятиям общепита в Крыму предписано использовать для обслуживания клиентов только одноразовую посуду. Как пояснили в Роспотребнадзоре, на полуострове наблюдается неблагоприятная метео-ситуация в связи с выпадением обильных осадков.

«Продолжается круглосуточный контроль за санитарно-эпидемиологической ситуацией. Предприятиям общественного питания предписано перейти на использование исключительно одноразовой посуды», - говорится в сообщении ведомства.

Отмечается также, что в регионе начали иммунизацию населения против вирусного гепатита А и дизентерии Зонне.

В результате обрушения мощного циклона на Крым 17 июня на полуострове началось сильное наводнение, в связи с чем объявлен там был режим Чрезвычайной ситуации.