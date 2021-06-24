В Крыму работники общепита будут использовать только одноразовую посуду
Согласно предписанию Роспотребнадзора, данная мера должна соблюдаться в связи ухудшением санитарно-эпидемиологической ситуации на полуострове.
© Фото: pixabay.com
Предприятиям общепита в Крыму предписано использовать для обслуживания клиентов только одноразовую посуду. Как пояснили в Роспотребнадзоре, на полуострове наблюдается неблагоприятная метео-ситуация в связи с выпадением обильных осадков.
«Продолжается круглосуточный контроль за санитарно-эпидемиологической ситуацией. Предприятиям общественного питания предписано перейти на использование исключительно одноразовой посуды», - говорится в сообщении ведомства.
Отмечается также, что в регионе начали иммунизацию населения против вирусного гепатита А и дизентерии Зонне.
В результате обрушения мощного циклона на Крым 17 июня на полуострове началось сильное наводнение, в связи с чем объявлен там был режим Чрезвычайной ситуации.