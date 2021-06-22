Число пострадавших от наводнения в Ялте увеличилось до 54 человек

Глава администрации Ялты Янина Павленко сообщила о том, что количество пострадавших в результате наводнения, которое обрушилось на город, достигло 54 человек. Сообщается о шести госпитализированных.

«За медицинской помощью обратилось 54 человека пострадавших. Шесть остается госпитализированных, 48 оказана амбулаторная помощь. Серьезных повреждений для здоровья у людей нет», - сообщила Павленко на заседании оперативного штаба по ЧС.

В ходе заседания глава республики Сергей Аксенов отметил, что на данный момент ситуацию удалось стабилизировать, увеличения динамики прибытия вод нет.

«Ситуацию стабилизировали, острых мест, угрожающих жизни и здоровью, сейчас нет», - заявил Аксенов.

Ранее командующий Южным военным округом Сергей Кузавлев заявил о готовности направить в Крым еще десять тысяч человек для ликвидации последствий наводнения. Военнослужащие помогают разгребать завалы, которые оставили мощные грязевые потоки с гор после потопов.