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Армия засыпана работой: как военнослужащие РФ выкапывают поселки из каменных завалов

Алексей Курильченко
Виктория Косогляденко
18:52 24.06.2021
Военнослужащие РФ продолжают работы по разбору завалов, оставшихся после потопов в Крыму.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"
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В предгорном поселке Васильевка работы военным на несколько дней - после схода селей не уцелело одноэтажных строений, все они завалены камнями под самый потолок. То, что откопали из-под завалов, сейчас пытаются привести в порядок - насколько это возможно.

Владелец автомобиля думал, что его машину смыло. Крыша показалась только на третий день, когда вода начала уходить. С покупки новой машины прошло четыре месяца. Микроавтобус мечтали приобрести давно - для большой семьи. Теперь он восстановлению не подлежит.

«Двигатель забит грязью, ничего не работает. Коробка передач, синхронизаторы, все залепило грязью», - рассказал местный житель.

Над легковыми машинами - метровые слои земли, песка и мусора. Все что подхватывали потоки - тянуло вниз к морю.

В районе работает усиленная группировка инженерных войск Минобороны. Им нужно заново откопать поселок - дома, дворы и улицы. Их засыпало многометровым слоем щебня. Задача под силу только спецтехнике. Экскаваторы и бульдозеры работают без остановок.

«В этом и сложность, что нет конкретного понимания, где именно находятся жилые постройки, поэтому приходится копать очень аккуратно - дабы не повредить какие-то постройки», - отметил Начальник отдельного инженерного полка ЧФ Дмитрий Третьяков.

В других районах Ялты сейчас активно идет дезинфекция. Военные химики обрабатывают здания, тротуары и дороги. Проводят круглосуточный мониторинг биологической обстановки и состояния воды.

Сейчас в пострадавших районах - в Ялте и на Керченском полуострове - уже очищено 134 километра дорог, 5 школ, 6 детских садов и 3 больницы. Восстановлено свыше 60 километров разрушенных стихией водоотводов и водостоков, вывезено 4,5 тысячи кубометров мусора. И везде привлекались военные специалисты.

«Воду отвели, столько камней нагребли, сейчас вот с участков все убирают, дома разгребают. Молодцы», - восхищается местная жительница.

Основной объем работ по ликвидации последствий наводнения сейчас завершается. За это время на «горячую линию» Минобороны из пострадавших районов Крыма поступило больше двух тысяч обращений. По всем заявкам работа выполнена.

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