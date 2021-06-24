Действия НАТО и борьба с терроризмом: что обсуждалось на Конференции по международной безопасности

Москва открыта к диалогу, а НАТО все мерещатся агрессивные действия России. Глава МИД РФ так высказался на Московской конференции по международной безопасности. Сегодня форум завершил свою работу.

В холле многоголосье - смешенье языков. В Москве представители оборонных ведомств более сотни стран. Рядом с залом заседаний находится зона для кофе-брейка. Здесь представители разных стран могут пообщаться в неформальной обстановке, и это общение нельзя недооценивать, поскольку важные соглашения часто начинаются именно с таких встреч.

Для большинства присутствующих на форуме Москва - стратегический партнер. Страны Африки и Латинской Америки покупают у нас вооружение, отправляют офицеров в Россию на переобучение.

«Вооруженные силы вашей страны очень сильны. И оборудование, которое здесь производят, очень высокого качества. Мы уже планируем кое-что приобрести», - рассказал генерал армии королевства Эсватини Шабалала Джефери.

Не все готовы к равноправному диалогу, говорит с трибуны говорит Сергей Лавров. В НАТО Россию прямо называют угрозой для евроатлантической безопасности.

«Действия НАТО по сдерживанию России - а мы убедились в том, что этот курс последовательный - в документах недавнего саммита этой организации - ведут к нагнетанию военно-политической напряженности в Европе. На состоявшемся саммите альянс еще раз подчеркнул свою неспособность выйти за рамки придуманной им самим реальности, в частности, натовским стратегам вновь померещились агрессивные действия России. Со своей стороны, остаемся открытыми к честному и профессиональному диалогу», - сказал Лавров.

Британский корабль в Черном море, американский разведчик над Охотским, новое вооружение в Польше - что ни день то новость. При этом риторика у Альянса прежняя: подходим к чужим границам потому, что якобы защищаемся.

«Запад усиленно пытается разделить наш многообразный мир на два абсолютно искусственных лагеря. Навешивая ярлыки на Россию, Китай, Иран... образцы так называемой либеральной демократии не замечают того, что сами стремительно превращаются в либерально-тотолитарный режим», - отметил директор СВР Сергей Нарышкин.

В кулуарах мы пытались пообщаться с представителями военных ведомств США и ЕС, но каждый раз получали отказ. Единственный европеец, кто согласился с нами поговорить - человек гражданский, депутат Бундестага.

«Я считаю, что поведение НАТО в отношении России носит провокационный характер, я имею в виду в том числе и поддержку Украины. Нам надо учитывать интересы вашей страны. Поэтому важен диалог, взаимопонимание», - отметил депутат Бундестага Тино Хрупалла.

В рамках конференции замминистра обороны Александр Фомин провел переговоры с главой военной делегации Чада. Пообщался с коллегами из Индии и Бангладеш и с замминистра обороны Венесуэлы.

«Мы поддерживаем усилия правительства Венесуэлы в проведении независимой политики и считаем недопустимым вмешательство других государств во внутреннюю политику», - сказал заместитель министра обороны РФ Александр Фомин.

Заместитель министра обороны Венесуэлы Александр Бастидас назвал Россию не просто союзником, а лучшим другом.

«Россия для нас стала настоящим бастионом, который защищает нас от чужих агрессивных действий», - подчеркнул он.

Еще одна важная встреча - с главой Международного Красного креста. Представители этой организации и наши офицеры вместе работали в Сирии и Нагорном Карабахе эффективно, без политических игр. На встрече они договорились так работать и впредь.