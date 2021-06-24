Телеканал «Звезда» на facebook
Армия Армия MCIS-2021 ТЕГИ

Действия НАТО и борьба с терроризмом: что обсуждалось на Конференции по международной безопасности

Андрей Аркадьев
Игорь Балдин
18:43 24.06.2021
Форум сегодня завершил работу в Москве. Как сообщил заместитель министра обороны Александр Фомин, в нем участвовали около 700 делегатов.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Минобороны России
Читайте нас на:

Москва открыта к диалогу, а НАТО все мерещатся агрессивные действия России. Глава МИД РФ так высказался на Московской конференции по международной безопасности. Сегодня форум завершил свою работу.

В холле многоголосье - смешенье языков. В Москве представители оборонных ведомств более сотни стран. Рядом с залом заседаний находится зона для кофе-брейка. Здесь представители разных стран могут пообщаться в неформальной обстановке, и это общение нельзя недооценивать, поскольку важные соглашения часто начинаются именно с таких встреч.

Для большинства присутствующих на форуме Москва - стратегический партнер. Страны Африки и Латинской Америки покупают у нас вооружение, отправляют офицеров в Россию на переобучение.

«Вооруженные силы вашей страны очень сильны. И оборудование, которое здесь производят, очень высокого качества. Мы уже планируем кое-что приобрести», - рассказал генерал армии королевства Эсватини Шабалала Джефери.

Не все готовы к равноправному диалогу, говорит с трибуны говорит Сергей Лавров. В НАТО Россию прямо называют угрозой для евроатлантической безопасности.

«Действия НАТО по сдерживанию России - а мы убедились в том, что этот курс последовательный - в документах недавнего саммита этой организации - ведут к нагнетанию военно-политической напряженности в Европе. На состоявшемся саммите альянс еще раз подчеркнул свою неспособность выйти за рамки придуманной им самим реальности, в частности, натовским стратегам вновь померещились агрессивные действия России. Со своей стороны, остаемся открытыми к честному и профессиональному диалогу», - сказал Лавров.

Британский корабль в Черном море, американский разведчик над Охотским, новое вооружение в Польше - что ни день то новость. При этом риторика у Альянса прежняя: подходим к чужим границам потому, что якобы защищаемся.

«Запад усиленно пытается разделить наш многообразный мир на два абсолютно искусственных лагеря. Навешивая ярлыки на Россию, Китай, Иран... образцы так называемой либеральной демократии не замечают того, что сами стремительно превращаются в либерально-тотолитарный режим», - отметил директор СВР Сергей Нарышкин.

В кулуарах мы пытались пообщаться с представителями военных ведомств США и ЕС, но каждый раз получали отказ. Единственный европеец, кто согласился с нами поговорить - человек гражданский, депутат Бундестага.

«Я считаю, что поведение НАТО в отношении России носит провокационный характер, я имею в виду в том числе и поддержку Украины. Нам надо учитывать интересы вашей страны. Поэтому важен диалог, взаимопонимание», - отметил депутат Бундестага Тино Хрупалла.

В рамках конференции  замминистра обороны Александр Фомин провел переговоры с главой военной делегации Чада. Пообщался с коллегами из Индии и Бангладеш и с замминистра обороны Венесуэлы.

«Мы поддерживаем усилия правительства Венесуэлы в проведении независимой политики и считаем недопустимым вмешательство других государств во внутреннюю политику», - сказал заместитель министра обороны РФ Александр Фомин.

Заместитель министра обороны Венесуэлы Александр Бастидас назвал Россию не просто союзником, а лучшим другом.

«Россия для нас стала настоящим бастионом, который защищает нас от чужих агрессивных действий», - подчеркнул он.

Еще одна важная встреча - с  главой Международного Красного креста. Представители этой организации и наши офицеры вместе работали в Сирии и Нагорном Карабахе эффективно, без политических игр. На встрече они договорились так работать и впредь.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
17:17 Армия
Видео
В Москве завершилась конференция по международной безопасности
16:42 В стране и мире
В МИД РФ заявили решительный протест послу Британии из-за инцидента с эсминцем Defender
16:01 В стране и мире
Видео
Арестован обвиняемый в даче взятки летный директор авиакомпании S7
16:04 В стране и мире
Видео
Британский посол приехала в МИД после нарушения границы России эсминцем Defender в Черном море
12:56 Армия
Видео
Генштаб: раскачивание конфликта на Ближнем Востоке распространит террористов в соседние регионы
Популярное
Видео
«Намеренный шаг»: на что рассчитывает НАТО, отправляя эсминец Британии на территорию РФ
Видео
Опубликовано видео инцидента с британским эсминцем на Черном море
Видео
Инцидент с эсминцем Defender в Черном море сняли с беспилотника
BBC опубликовал уникальные кадры с эсминца Defender, грубо нарушившего границы России
Видео
Только краски, кисти и фанера: фильм «Кремль-9. Июнь 41-го. Без грифа секретно» расскажет о работе над маскировкой Москвы во время войны
Видео
Акция «Свеча памяти» прошла в Главном храме Вооруженных сил России
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.