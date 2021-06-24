В Москве завершилась конференция по международной безопасности

Риски, связанные с распространением оружия массового поражения, угрозы в области кибербезопасности и другие глобальные вызовы обсудили на Московской конференции по международной безопасности.

Форум завершил работу в Москве. Как сообщил заместитель министра обороны Александр Фомин, в нем участвовали около 700 делегатов, в том числе 55 министров обороны, их заместителей и начальников генеральных штабов.

Московская международная конференция по безопасности проводилась уже в девятый раз и проходила с 22 по 24 июня. На ней обсуждались наиболее актуальные проблемы и тенденции в сфере международной военной политики.