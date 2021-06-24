В МО сообщили о готовности России обеспечить ремонт отечественной военной техники в Чаде

Армия Чада оснащена большим количеством военной техники советского и российского производства, российские специалисты готовы оказать помощь в ее ремонте и модернизации, сообщил заместитель министра обороны РФ Александр Фомин.

«Наши государства связывают многолетние и очень крепкие узы дружбы, очень тесные связи в области военного и военно-технического сотрудничества. У нас с вами очень богатая история. Мы друг другу оказывали и оказываем содействие в укреплении обороноспособности наших государств, а значит – и защите суверенитетов, территориальной целостности», - сказал Фомин на переговорах с главой военной делегации Республики Чад Даудом Брахимом в четверг.

Он отметил, что на вооружении республики «находится большой комплект военной, специальной техники советского и российского производства, которые требуют регулярного ремонта, обслуживания и модернизации».

«И мы готовы к такой работе», - сказал Фомин.

Брахим поблагодарил российскую сторону за приглашение на IX Московскую конференции по международной безопасности.