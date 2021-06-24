МИД РФ предупредил Лондон о возможных последствиях повторения инцидента с Defender

Российское дипломатическое ведомство возложило ответственность на Лондон за возможные последствия в случае повторения провокации, аналогичной заходу британского эсминца Defender в территориальный воды России. Об этом говорится в заявлении МИД РФ относительно вызова посла Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии в Москве Деборы Броннерт.

Как пояснили в внешнеполитическом ведомстве РФ, британский дипломат была вызвана в МИД России из-за случившегося накануне нарушения государственной границы Российской Федерации в акватории Черного моря в районе мыса Херсонес, которое произвел эсминец ВМС Великобритании Defender.

«Послу был заявлен решительный протест по поводу нарушения границы Российской Федерации и провокационных и опасных действий корабля ВМС Великобритании в территориальном море Российской Федерации», - уточняется в сообщении.

Там добавили, что инцидент российская сторона расценивает как грубое несоблюдение Конвенции ООН по морскому праву 1982 года, а также подчеркнули, что при повторении подобных провокаций «вся ответственность за их возможные последствия будет полностью лежать на британской стороне».

Эсминец ВМС Великобритании Defender в среду, 23 июня, нарушил государственную границу России у берегов Крымского полуострова. В Кремле сочли заход британского корабля в российские воды сознательной и подготовленной провокацией и выразили сожаление о том, что подобный инцидент произошел.