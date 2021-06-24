В Кремле назвали сознательной провокацией инцидент с британским Defender

Заход британского эсминца Defender в российские воды накануне, 23 июня - это сознательная и подготовленная провокация, Москва сожалеет, что такой инцидент произошел. Об этом сообщил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

«Мы считаем, что британский эсминец совершил провокацию, более того, мы сожалеем в связи с тем, что это была сознательная провокация, сознательная и подготовленная», - сказал представитель Кремля.