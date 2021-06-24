Лавров вывел связь между идеей саммита РФ-ЕС и встречей Путина и Байдена

Глава МИД РФ Сергей Лавров провел хронологическую параллель между идеей саммита РФ-ЕС и недавней встречей, которая состоялась в Швейцарии между президентами РФ и США Владимиром Путиным и Джо Байденом. Она дала некий знак того, что теперь и в Европе политики могут вести себя более уверенно.

«Наверное, есть какая-то хронологическая связь с саммитом Путина и Байдена, который состоялся в Женеве. Возможно, это было воспринято в Европе как сигнал к тому, что "теперь можно и вам немножко проявить свою самостоятельность"», - заявил Лавров на брифинге в Москве.

Идею организовать саммит глав ЕС и пригласить на него президента РФ Владимира Путина высказала генеральный канцлер Германии Ангела Меркель и ее уже поддержали главы других стран.

Напомним, в Женеве 16 мая прошла встреча президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена, после которой стороны условились продолжать диалог.