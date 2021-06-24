Канцлер Австрии призвал все страны ЕС вести диалог с Россией

Все страны Евросоюза должны налаживать диалог с Россией. Об этом заявил канцлер Австрии Себастьян Курц. По его мнению, на данный момент общение с РФ поддерживают в основном США, Германия, Франция и Австрия - всем странам объединения следует последовать их примеру.

«Я думаю, это укрепило бы Евросоюз в целом, если у всего ЕС будет формат диалога с Россией. У государств-членов он и без того есть: Ангела Меркель, Эммануэль Макрон, но и более маленькие страны, как мы, находятся в регулярном контакте с российским президентом. Почему бы тогда и не всему ЕС? Это нельзя предоставить только странам-участницам (Евросоюза. - Прим. ред.), и уж ни в коем случае только США», - заявил Курц журналистам в ходе брюссельского саммита ЕС.

Руководитель также поддержал идею проведения саммита формата ЕС-РФ. Инициативу также одобряет и канцлер Германии Ангела Меркель.

«Мы географически ближе к России, чем США. Нельзя ограничиваться тем, что ЕС смотрит, как общаются Россия и США, лишь наблюдает, будучи географически ближе к России. Многие темы, такие как Украина и другие, затрагивают нас сильнее, чем США», - отметил Курц.

Ранее Курц прокомментировал женевский саммит Россия - США, на котором прошла первая за долгое время встреча Владимира Путина и Джозефа Байдена. По мнению канцлера, диалог двух лидеров позволит открыться каналам для диалога между супердержавами. Он призвал ЕС последовать этому пути.