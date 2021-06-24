В шаге от войны: малоизвестные факты Сталинградской битвы

Двадцать третьего августа 1942 года немцы сбросили на Сталинград (ныне Волгоград) тонны авиабомб. За центральный вокзал впоследствии развернулись ожесточенные бои, здание полностью выгорело. Пострадал в результате налета фашистов и знаменитый фонтан «Детский хоровод», или «Бармалей». Сегодня восстановленная скульптура находится перед музеем обороны Царицына на Привокзальной площади Волгограда и является одним из главных символов города, о героизме которого знает весь мир.

За время боев с 1942-1943 годов Сталинград превратился в руины, было разрушено свыше 40 тысяч домов, большинство зданий так и не восстановили поле войны, от них остались одни стены. Это произошло и с гостиницей, которая располагалась на площади Павших борцов, где в 1935 году возвели вторую по величине в городе гостиницу - Большую Сталинградскую - на 230 мест. Она не простояла и 10 лет: в годы войны от нее остались лишь руины. Сейчас на этом месте находится главпочтамт.

В центре города располагалось легендарное здание универмага, откуда 31 января 1943 года советские офицеры вывели генерал-фельдмаршала Фридриха Вильгельма Эрнста Паулюса.

Но этому дню предшествовали долгие и изнурительные бои за Сталинград и немыслимые потери: больше одного миллиона человек. В начале Сталинградской битвы гитлеровцы смогли захватить часть города. Советские бойцы укрывались в блиндажах, вырытых в крутых берегах Волги.

Площадь перед Сергиевской церковью на улице Двинская, где сейчас располагаются жилые кварталы, занимали части 295-й пехотной дивизии вермахта. Здесь же гитлеровцы проводили церемонии награждения особо отличившихся в боях. Однако никто из участников церемоний не догадывался, что скоро они, обмотанные, чем попало, голодные и обмороженные, пешком будут покидать так и не покорившийся им город на Волге: символ освобождения Сталинграда - Знамя Победы - было поднято красноармейцами в конце января 1943 года.