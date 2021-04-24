В память о героях: на Мамаевом кургане перезахоронили останки участников Сталинградской битвы

На Мамаевом кургане торжественно перезахоронили останки 37 участников Сталинградской битвы, найденных в минувшем году на территории Волгограда. Акция - часть российско-французского проекта «Сталинград — 2021». Участниками мероприятий стали российские ветераны и их гости из Франции и США - стран-союзников по антигитлеровской коалиции.

В Городищенском районе Волгоградской области проходила операция «Кольцо» - заключительная часть Сталинградской битвы. Целью было полное уничтожение войск немецко-фашистских захватчиков, окруженных в Сталинграде. На этой земле погибли больше 25 тысяч советских воинов. Именно благодаря им произошел тот самый перелом в ходе Великой Отечественной войны.

Ветеран Евгений Куропатков - один из немногих оставшихся в живых защитников Сталинграда. Будучи совсем юным, он руководил артиллерийским снабжением 884-го полка. Был тяжело ранен как раз в этих местах.

«Мы оказались молодыми офицерами и нам сказали: либо жизнь либо смерть. Но понимали, что, если солдату не принести боеприпасы, он просто пушечное мясо», - сказал он «Звезде».

Сегодня плечом к плечу с Куропатковым оказался американский ветеран Второй мировой войны - Чарльз Норман Шей, ему 96. Он был в числе первых, кто высадился на пляже Омаха в июне 1944. Вспоминает, как шел по горло в ледяной воде. Как потерял на войне друга.

«Он получил ранение в живот. Я пытался его спасти, но рана была настолько глубокая, что я не смог ничего сделать. Мы попали под огонь немцев, как минимум, две тысяч человек погибли в тот страшный день», - поделился воспоминаниями он.

Мистер Шей - еще и потомок коренных американцев - индейцев племени Абенаки. Перед визитом в Волгоград он прочитал много книг о легендарной битве. На мемориальном кладбище советских воинов совершает специальный ритуал с пеплом и пером птицы - таким образом молится за всех защитников Сталинграда.

«Я должен был повернуться с запада на восток и с севера на юг, но мне это сделать тяжело. Я очень старался, но в моем возрасте это немного проблематично. Я бы очень хотел, чтобы их, всех солдат, которые захоронены на этом кладбище, чтобы их всех всегда помнили», - заявил Шей.

Сопровождающие возили ветеранов в колясках, чтобы меньше уставали. Однако, чтобы возложить гвоздики к скульптуре «Скорбящая» в центре мемориала все трое встали на ноги.

Французский ветеран Роже Доре - государственный знаменосец 2-й танковой дивизии маршала Леклерка. Прошел войну от Франции до Германии, зачастую бок о бок с советскими солдатами. Доре не понимает, почему бывшие союзники теперь так далеки друг от друга.

«Кто-то это специально делает, пытается нас разобщить. Но мы с Россией имеем огромную совместную историю и не позволим это сделать», - сказал ветеран.

В Волгоградской области российские поисковики работают совместно с французскими. Среди них - Бертран Де Голль - потомок знаменитого генерала.

«Как вы понимаете, война сыграла большую роль в моей семье. И я всегда интересовался историей. Как только мне предложили полететь в Россию на раскопки, я даже не раздумывал - сразу согласился», - рассказал он.

Проект фонда развития русско-французских инициатив «Сталинград-2021» объединил больше сотни человек и уже обещает стать ежегодным. Чтобы память о тех, кто подарил всему миру свободу, хранилась вечно.

«Мы стараемся сохранить дружеские отношения России с Францией, которые сейчас довольно натянутые. Такие проекты помогают реально восстановить дружбу между странами. Это важно», - считает Пьер Малиновски, президент фонда развития русско-французских исторических инициатив.

Обнаруженные останки солдат, погибших под Сталинградом, захоронили со всеми почестями. Три ветерана - российский, французский и американский бросили по горсти земли в могилу.

Эту встречу можно, без преувеличения, назвать исторической. Это тот самый момент, когда бывшие союзники снова вместе спустя 76 лет после окончания войны.