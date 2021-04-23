Они победили фашизм: ветераны из РФ, США и Франции почтили память погибших в годы Второй мировой в Волгограде

В Городищенском районе Волгоградской области проходила операция «Кольцо» - заключительная часть Сталинградской битвы. Ее целью было полное уничтожение войск немецко-фашистских захватчиков, окруженных в Сталинграде. На этой земле погибли больше 25 тысяч советских воинов. Именно благодаря им произошел тот самый перелом в ходе Великой Отечественной войны.

А еще благодаря Евгению Куропаткову. 97-летний ветеран - один из немногих, оставшихся в живых защитников Сталинграда. Будучи совсем юнцом, он руководил артиллерийским снабжением 884-го полка. Был тяжело ранен как раз в этих местах.

«Мы оказались молодыми офицерами, и нам сказали: либо жизни, либо смерть. Но понимали, что если солдату не принести боеприпасы - он просто пушечное мясо», - вспоминает Куропатков.

Писатель и последний американский ветеран Второй мировой - Чарльз Норман Шей. Ему 96. Он был в числе первых, кто высадился на пляже Омаха в июне 1944 года. Вспоминает, как шел по горло в ледяной воде. И как потерял на войне своего друга. Он медик, но немцы давали такой отпор, что многих спасти просто не удалось.

«Он получил ранение в живот. Я пытался его спасти, но рана была настолько глубокая, что я не смог ничего сделать. Мы попали под огонь немцев, как минимум, две тысячи человек погибли в тот страшный день», - рассказывает Шей.

Мистер Шей - еще и потомок коренных американцев - индейцев племени Абенаки. Перед визитом в Волгоград он прочитал много книг о легендарной битве. На мемориальном кладбище советских воинов - совершает специальный ритуал с пеплом и пером птицы - таким образом молится за всех защитников Сталинграда, сложивших головы в борьбе с фашизмом.

Сопровождающие возят ветеранов в колясках, чтобы они не уставали. Каждому из них - почти по веку. Однако, чтобы возложить гвоздики к скульптуре «Скорбящая» в центре мемориала, все трое встают на ноги.

Еще один человек с большой буквы - французский ветеран Роже Доре. Ему 95 лет - он государственный знаменосец 2-й танковой дивизии маршала Леклерка. Прошел войну от Франции до Германии. Зачастую бок о бок с советскими солдатами. Теперь не понимает, почему бывшие союзники стали так далеки друг от друга.

«Кто-то это специально делает, пытается нас разобщить. Но мы с Россией имеем огромную совместную историю, и не позволим это сделать», - уверен ветеран.

Поисковые работы в Волгоградской области шли на протяжении нескольких дней и они продлятся вплоть до 9 мая. Французские поисковики работают совместно с нашими. Это новый проект «Сталинград-2021», который обещает стать ежегодным. Чтобы память о тех, кто подарил всему миру свободу, хранилась вечно.