Москва показала самый низкий уровень безработицы и минимальный спад экономики во время пандемии

Москва, власти которой для борьбы пандемией коронавирусной инфекции выбрали стратегию гибкого подхода, а не жесткого локдауна, продемонстрировала минимальный уровень безработицы и незначительный спад экономики. Об этом говорится в результатах исследования международной компании EY «COVID-19 в мегаполисах мира», подготовленного к Петербургскому международному экономическому форуму (ПМЭФ).

Авторы работы, в частности, отмечают, что длительный локдаун позволил на время задержать рост числа зараженных, однако привел к негативным последствиям для городских экономик по всему миру, в то время как оперативное введение и снятие ограничений, а также стимулирующие меры помогали экономике как можно скорее восстановится в новых условиях.

«Москва, выбравшая стратегию гибкого подхода, а не жесткого локдауна, показала минимальный уровень безработицы и небольшое снижение экономики на фоне умеренных показателей смертности и заболеваемости», - приводит РИА Новости текст исследования.

Проводившие анализ специалисты внимательно изучили, как во время пандемии ограничительные меры и меры поддержки повлияли на деловую активность в девяти крупных мегаполисах планеты: Лондоне, Париже, Нью-Йорке, Сингапуре, Гонконге, Мадриде, Осло, Стокгольме и Москве.

Они выяснили, что города, которые реализовывали режим локдауна, а именно: Гонконг, Сингапур, Лондон, Париж и Осло, добились относительно низких показателей заболеваемости на душу населения - в среднем, 30 тысяч человек на один миллион жителей. Но продолжительный период действия ограничений привел к значительному спаду экономики в этих населенных пунктах - снижению ВРП в среднем на 7% и росту безработицы до 6%.

«Москве одной из немногих удалось добиться наиболее сбалансированных результатов среди всех рассмотренных городов», - подчеркивают авторы исследования.

Они также высказали мнение, что эффективно преодолеть последствия эпидемии и начать процесс восстановления экономики московским властям помогли своевременное введение и снятие ограничений, эффективная коммуникационная стратегия и стимулирующие меры поддержки.