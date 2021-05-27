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Москва заняла второе место по эффективности проведения политики в пандемию COVID-19

Кира Карон
17:43 27.05.2021
Высшая школа экономика провела исследование «Крупнейшие мегаполисы».
Москва заняла второе место по эффективности проведения политики в пандемию COVID-19
© Фото: Алексей Майшев, РИА Новости
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По результатам исследования Высшей школы экономики Москва заняла второе место по рейтингу эффективности действий городских властей в период пандемии COVID-19. Исследование было проведено в рамках проекта «Крупнейшие мегаполисы: эффективность городской политики в период пандемии коронавируса».

В топ пять вошли Шанхай, Сеул и Пекин, а первое место занимает Сингапур.

По мнению авторов исследования, основным фактором успеха Москвы стало быстрое восстановление экономической активности в городе, в том числе и за счет масштабных мер поддержки со стороны городского бюджета.

Экспертами был проанализирован период с января-февраля 2020 года по май 2021 года. В выборку попали 19 мегаполисов, в которых проживает около 230 миллионов человек.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин заявил о намерении сделать Москву самым лучшим городом в мире с самыми лучшими школами, больницами и инновационными предприятиями. Об этом он сказал в ходе вручения премии «Прорыв года».

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