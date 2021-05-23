Собянин оценил работу служб во время пандемии COVID-19

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что столица достойно справилась с вызовами пандемии коронавируса, не хуже других мировых городов. Он также отметил, что в плане восстановления экономики и меньшего числа ограничений, Москва отработала даже лучше других мировых городов.

«Я считаю, что Москва, москвичи , все наше городское сообщество и профессиональное сообщество медиков, социальных служб, транспортных служб - все отрасли справились достойно», - сказал Собянин.

По словам мэра Москвы, медицина активно работала не только по линии коронавируса, но и по плановой и экстренной помощи.

«Поэтому я считаю, что мы как минимум не хуже справились, чем мировые города. А с учетом того, что у нас было меньше ограничений, меньше локдауна, меньше пострадала экономика, то я считаю, что и лучше», - сказал Собянин в эфире канала «Россия-1».

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин рассказал о вакцинации от COVID-19. По его словам, 99% привившихся от COVID-19 не заболевают и чувствуют себя хорошо.