«Получили то, на что нарывались»: эксперт оценил ответ России на нарушение границ британским Defender

Эсминец Defender, который в Черном море нарушил территориальные воды РФ, является демонстрацией того, что Великобритания не признает Крым российским . Об этом в комментарии «Звезде» заявил военный эксперт Виктор Литовкин. По мнению специалиста, нанесение по курсу корабля авиационных ударов Черноморским флотом стало предупреждением Соединенному королевству, а также другим участникам американо-украинских военных учений Sea Breeze.

«Великобритания продемонстрировала нам, что она не признает территориальные воды России и считает, что это территориальные воды Украины, поэтому их эсминец Defender может свободно проходить через территориальные воды Украины <…> Но мы напомнили англичанам, в том числе и командованию этого эсминца, что это не территориальные воды Украины, что уже с 2014 года Крым находится в России и побережье Крыма – это территориальные и прибрежные воды России и тем, кто это не понимает, придется с этим считаться», - указал Литовкин.

Военный эксперт добавил, что сейчас Великобритания пытается сделать «хорошую мину при плохой игре», заявляя о якобы незамеченных предупредительных выстрелах.

«Весь мир знает, что было нанесение по курсу авиационных ударов, поэтому не сумеют сделать хорошую мину при плохой игре. И это предупреждение не только англичанам, это предупреждение всем участникам учений Sea Breaze о том, что российские территориальные воды, российское воздушное пространство закрыто для любых кораблей, любых самолетов, которые хотят нарушить наши границы», - пояснил специалист.

По мнению Литовкина, инцидент с Defender также предназначался для того, чтобы проверить реакцию России.

«Готовы ли мы отстаивать честь и достоинство с помощью оружия, отстаивать не только честь и достоинство, но и суверенитет и независимость наших территориальных вод, они получили то, на что нарывались», - резюмировал военный эксперт.

Ранее в среду, 23 июня, Черноморский флот вместе с погранслужбой ФСБ России остановил нарушение российской границы со стороны британского эсминца, который на три километра вошел в территориальные воды РФ.