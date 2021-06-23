«Британцы умеют на такое реагировать»: эксперт прокомментировал ответ Великобритании на нарушение морских границ РФ

Поскольку Украина является площадкой для размещения войск и проведения провокаций в отношении РФ, у Великобритании уже отработаны действия на случай различных инцидентов, таких как произошедшее нарушение морских границ России эсминцем Defender. Об этом «Звезде» рассказал военный эксперт Борис Рожин.

«Курс стал общим, это подрыв, оспаривание (территорий РФ - прим.ред.). Этого курса придерживаются как США, так и Британия. Обе страны используют Украину как территорию для размещения своих войск и осуществления враждебных действий на суше, воздухе и воде. Стандартная практика: осуществляется провокация, затем идут оправдания стандартными "отмазками", мол мирно плыли, а на нас неадекватно среагировали. Очевидно они понимали, как реагировать на это - как СМИ, так и различные ведомства прекрасно знают, как "ломать комедию" в таких ситуациях», - заявил Рожин.

Ранее в Министерстве обороны Великобритании заявили, что корабль якобы совершал проход через территорию Украины. Представители армии Британии отказались признавать факт предупредительной стрельбы со стороны российских пограничников.