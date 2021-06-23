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Военный эксперт связал инцидент с британским эсминцем Defender с масштабной провокацией

Светлана Иванова
15:30 23.06.2021
Лондон сейчас активно поддерживает Киев в организации и развитии ВМС Украины, указал Александр Мозговой.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Royal Navy
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Военный эксперт Александр Мозговой прокомментировал заход британского эсминца Defender в территориальные воды России в северо-западной части Черного моря. Как указал специалист в комментарии «Звезде», речь шла о явной провокации.

«Заход британского эсминца Defender в Черное море, конечно же, носил провокационный характер, потому что нечего этим кораблям английским там делать<…> Лондон сейчас активно поддерживает Киев в организации и развитии ВМС Украины, и тут двойная заинтересованность», - указал Мозговой.

Военный эксперт добавил, что Defender вместе с голландским и американским кораблем входит в состав группы под флагом НАТО, которая до сентября проводит совместную экспедицию.

«Конечно, там одновременно и американский эсминец находился вместе с голландским фрегатом. Видимо, планировалась какая-то масштабная провокационная акция. Но в связи со встречей Путина и Байдена это все как-то смягчилось», - предположил специалист.

Он добавил, что одним из камней преткновения в указанном районе является Керченский пролив, который согласно договоренностям между Украиной и Россией, которые до сих пор действуют, находится в совместном пользовании и владении.

«Суда в украинские порта, там, Мариуполь и другие Азовского побережья могут туда заходить и они туда заходят, гражданские суда и грузовые в основном, они (Украина – прим. ред.) все время настаивают, чтобы это право распространялось и на военные корабли. Сомневаюсь, что их кто-то туда пропустит, потому что Керченский пролив – де-факто и де-юро находится под юрисдикцией России, но какой-то неприятный инцидент может возникнуть», - пояснил Мозговой.

Ранее в среду, 23 июня, Черноморский флот вместе с погранслужбой ФСБ России остановил нарушение российской границы со стороны британского эсминца. Инцидент произошел около полудня в северо-западной части Черного моря, где, в районе мыса Фиолент, корабль на три километра вошел в территориальные воды РФ.

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