Специалист оценил потенциальную опасность британского эсминца Defender

Военный эксперт Александр Мозговой назвал британский эсминец Defender, который вошел в территориальные воды России, кораблем эскорта. Как заявил специалист в комментарии «Звезде», никакой стратегической опасности это военное судно не представляет.

«Что касается самого Defender, то он относится к эсминцам типа T-45, которые строились с конца 90-х годов в Великобритании до середины 2000-х. Это большой корабль с полным водоизмещением где-то более пяти тысяч тонн. В вооружении ракеты «Гарпун» американские и зенитные ракетные комплексы. Есть вертолет и довольно серьезное у него радиолокационное оснащение», - пояснил Мозговой.

Он добавил, что корабли Defender активно используются Великобританией, всего на вооружении ВМС страны всего шесть таких эсминцев. При этом данные об эксплуатации противоречивы, потому что несколько лет назад у судов фиксировались поломки двигателей.

«С одной стороны, на бумаге все очень хорошо, но с другой стороны, пару лет назад с ними происходили поломки двигателей тогда, когда они находились в южных широтах. Там у них выходили из строя двигатели, поэтому пришлось возвращать два корабля на завод, где их ремонтировали, а потто постепенно дотягивали двигатели до оставшихся четырех», - указал Мозговой.

Ранее в среду, 23 июня, Черноморский флот вместе с погранслужбой ФСБ России остановил нарушение российской границы со стороны британского эсминца. По мнению ряда военных экспертов, эпизод является провокацией со стороны флота Великобритании.