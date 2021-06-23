Телеканал «Звезда» на facebook
Армия Армия Армия

Специалист оценил потенциальную опасность британского эсминца Defender

Светлана Иванова
15:55 23.06.2021
Александр Мозговой счел Defender кораблем эскорта, который не представляет никакой стратегической опасности. При этом специалист отметил, что на борту корабля имеется серьезное радиолокационное оснащение.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Rob Powell, ZUMAPRESS, Globallookpress
Читайте нас на:

Военный эксперт Александр Мозговой назвал британский эсминец Defender, который вошел в территориальные воды России, кораблем эскорта. Как заявил специалист в комментарии «Звезде», никакой стратегической опасности это военное судно не представляет.

 «Что касается самого Defender, то он относится к эсминцам типа T-45, которые строились с конца 90-х годов в Великобритании до середины 2000-х. Это большой корабль с полным водоизмещением где-то более пяти тысяч тонн. В вооружении ракеты «Гарпун» американские и зенитные ракетные комплексы. Есть вертолет и довольно серьезное у него радиолокационное оснащение», - пояснил Мозговой.

Он добавил, что корабли Defender активно используются Великобританией, всего на вооружении ВМС страны всего шесть таких эсминцев. При этом данные об эксплуатации противоречивы, потому что несколько лет назад у судов фиксировались поломки двигателей.

«С одной стороны, на бумаге все очень хорошо, но с другой стороны, пару лет назад с ними происходили поломки двигателей тогда, когда они находились  в южных широтах. Там у них выходили из строя двигатели, поэтому пришлось возвращать два корабля на завод, где их ремонтировали, а потто постепенно дотягивали двигатели до оставшихся четырех», - указал Мозговой.

Ранее в среду, 23 июня, Черноморский флот вместе с погранслужбой ФСБ России остановил нарушение российской границы со стороны британского эсминца. По мнению ряда военных экспертов, эпизод является провокацией со стороны флота Великобритании.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
16:02 В стране и мире
Собянин объяснил, что ограничить посещение общепита лучше, чем закрыть его совсем
14:44 Армия
Су-30СМ ВВО сопроводил американский самолет-разведчик над Охотским морем
12:41 Армия
Видео
ГРУ: США пугают партнеров угрозами из Китая и Северной Кореи, чтобы продавать оружие
12:13 В стране и мире
Собянин сообщил о рекордном числе москвичей, записавшихся на вакцинацию за сутки
10:48 Армия
Видео
Путин напомнил о вкладе российских военных в освобождение Сирии от террористов
Популярное
Видео
Только краски, кисти и фанера: фильм «Кремль-9. Июнь 41-го. Без грифа секретно» расскажет о работе над маскировкой Москвы во время войны
Видео
Акция «Свеча памяти» прошла в Главном храме Вооруженных сил России
Видео
«Линия памяти» из 1418 свечей зажглась на Крымской набережной в Москве
Видео
У стен Музея Победы в Москве стартовала масштабная акция «Свеча памяти»
Видео
Опубликованы кадры перевозки частицы Вечного огня в Главный Храм ВС РФ на бронеавтомобиле «Тигр»
Видео
Тема номер один: как на Украине оценивают итоги исторического саммита Путина и Байдена
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.