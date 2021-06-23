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Британский военный атташе после инцидента с эсминцем Defender вызван в МО РФ

Андрей Аркадьев
14:19 23.06.2021
Ранее в военном ведомстве сообщили, что британский эсминец пересек государственную границу России и вошел в территориальные воды в районе мыса Фиолент на три километра.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Алексей Иванов, ТРК "Звезда"
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Британский военный атташе после инцидента с эсминцем Defender вызван в Министерство обороны РФ, сообщает пресс-служба военного ведомства.

«В связи с нарушением эсминцем ВМС Великобритании государственной границы Российской Федерации в Минобороны России вызван атташе по вопросам обороны при посольстве Великобритании в Москве», - говорится в сообщении.

Ранее Черноморский флот России вместе с Пограничной службой ФСБ остановили нарушение государственной границы эсминцем УРО ВМС Великобритании Defender. Корабль сначала предупредили о применении оружия, а затем была выполнена предупредительная стрельба.

Позже по курсу движения эсминца было произведено предупредительное бомбометание четырьмя осколочно-фугасными бомбами с самолета Су-24М. После этого иностранный корабль покинул границы территориального моря РФ.

Су-24 (по кодификации НАТО: Fencer - «Фехтовальщик») - советский и российский тактический фронтовой бомбардировщик. Самолет имеет крыло изменяемой стреловидности, что позволило добиться достаточно высоких скоростных и взлетно-посадочных характеристик. Су-24 стал первым в СССР всепогодным самолетом.

Самолет применялся в афганской и чеченской войнах, наносил удары по террористам в Сирии. Всего за время производства с 1971 по 1993 год было построено порядка 1 400 Су-24.

Модификация Су-24М получила новую прицельно-навигационную систему ПНС-24М «Тигр», благодаря чему самолет способен в автоматическом и полуавтоматическом режиме совершать полет с огибанием рельефа местности на высоте от 50 метров.

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