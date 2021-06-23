Адвокат высказался на тему психического расстройства у Ефремова

Роман Филиппов, адвокат актера Михаила Ефремова, который в настоящее время отбывает наказание в колонии за смертельное ДТП, опроверг появившееся в ряде СМИ сообщение о том, что актер просил о смягчении наказания из-за психического расстройства, подав соответствующую кассационную жалобу.

Как заявил защитник Ефремова в комментарии «Звезде», «психического расстройства» не было, а информация подобного характера является фейком.

При этом, по словам Филиппова, кассационная жалоба, действительно, была подана. В документе сторона защиты выразила несогласие с решением предыдущей инстанции.

В июне прошлого года Михаил Ефремов, находясь в состоянии алкогольного опьянения, управлял внедорожником, который столкнулся с другим автомобилем. В результате аварии водитель транспортного средства Сергей Захаров скончался в реанимации. Суд приговорил актера к восьми годам лишения свободы, однако впоследствии срок наказания был снижен до 7,5 года.