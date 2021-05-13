Ефремов подал очередную кассационную жалобу на приговор
Актер Ефремов вновь подал кассационную жалобу на свой приговор.
© Фото: Пресс-служба Мосгорсуда, РИА Новости
Актер Михаил Ефремов вновь подал кассационную жалобу на приговор по делу смертельного ДТП. Об этом сообщил адвокат артиста Роман Филиппов. Он отказался от дальнейших комментариев.
Ранее артист подавал кассационную жалобу в феврале, во время содержания в московском СИЗО «Водник». Напомним, что артист был приговорен к восьми годам за смертельное ДТП - Ефремов сел за руль в нетрезвом виде и врезался в другой автомобиль, в результате чего водитель скончался.