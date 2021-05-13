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Ефремов подал очередную кассационную жалобу на приговор

Алексей Курильченко
15:26 13.05.2021
Актер Ефремов вновь подал кассационную жалобу на свой приговор.
Ефремов подал очередную кассационную жалобу на приговор
© Фото: Пресс-служба Мосгорсуда, РИА Новости
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Актер Михаил Ефремов вновь подал кассационную жалобу на приговор по делу смертельного ДТП. Об этом сообщил адвокат артиста Роман Филиппов. Он отказался от дальнейших комментариев.

Ранее артист подавал кассационную жалобу в феврале, во время содержания в московском СИЗО «Водник». Напомним, что артист был приговорен к восьми годам за смертельное ДТП - Ефремов сел за руль в нетрезвом виде и врезался в другой автомобиль, в результате чего водитель скончался.

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