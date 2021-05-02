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«Пришлось привыкать»: Михаил Ефремов рассказал о жизни в колонии

Виктория Ивашечкина
08:40 02.05.2021
Артист отметил, что на сегодняшний день не занимается творчеством, но старается больше читать в свободное время.
«Пришлось привыкать»: Михаил Ефремов рассказал о жизни в колонии
© Фото: Пресс-служба Мосгорсуда, РИА Новости
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Российский актер Михаил Ефремов, который ранее был осужден за ДТП со смертельным исходом на 7,5 лет колонии общего режима, рассказал о своей жизни в местах лишения свободы.

По словам знаменитости, он в хорошем психологическом состоянии, при этом у него есть некоторые старые проблемы со здоровьем. Также ему пришлось довольно долго привыкать к распорядку дня.

«Колония - это не страшно. Немножко непривычно было то, что жесткий режим, система жизни во всем регламентирована. К этому пришлось привыкать», - рассказал Ефремов.

Ефремов также подчеркнул, что на сегодняшний день не занимается творчеством, но ему приносят удовольствие некоторые виды досуга в месте заключения.

«Проводятся, в том числе, футбольные матчи. Сам я хорошо играю в настольный теннис. Здесь пока не играю, но в будущем хотел бы», - рассказал Ефремов в интервью StarHit

Также артист добавил, что много читает в свободное время.

В июне 2020 года Михаил Ефремов в состоянии алкогольного опьянения за рулем внедорожника столкнулся с автомобилем, водитель которого, Сергей Захаров, позже скончался в реанимации. В сентябре суд приговорил актера к восьми годам лишения свободы, однако впоследствии Мосгорсуд снизил срок наказания до 7,5 года.

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