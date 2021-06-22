Акция «Свеча памяти» прошла в Главном храме Вооруженных сил России
В 4 часа утра у памятника Матерям были установлены свечи с огнем, взятым с Могилы Неизвестного Солдата. Также огонь памяти был зажжен у монументов с землей с мест великих сражений.
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ПАТРИОТ
Акция «Свеча памяти», приуроченная к 80-летию начала Великой Отечественной войны, и посвященная павшим в войне против Третьего рейха и его союзников, прошла в Главном храме Вооруженных сил России.
В церемонии принял участие заместитель министра обороны России Андрей Картаполов.
В 4 часа утра у памятника Матерям были установлены свечи с огнем, взятым с Могилы Неизвестного Солдата. Также огонь памяти был зажжен у монументов с землей с мест великих сражений.
Также акция прошла в других городах России - ранее сообщалось о ее старте в Москве и Петербурге. В ночь на 22 июня в память жертв Великой Отечественной прошла панихида в Главном храме вооруженных сил.