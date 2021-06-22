Акция «Свеча памяти» прошла в Главном храме Вооруженных сил России

Акция «Свеча памяти», приуроченная к 80-летию начала Великой Отечественной войны, и посвященная павшим в войне против Третьего рейха и его союзников, прошла в Главном храме Вооруженных сил России.

В церемонии принял участие заместитель министра обороны России Андрей Картаполов.

В 4 часа утра у памятника Матерям были установлены свечи с огнем, взятым с Могилы Неизвестного Солдата. Также огонь памяти был зажжен у монументов с землей с мест великих сражений.

Также акция прошла в других городах России - ранее сообщалось о ее старте в Москве и Петербурге. В ночь на 22 июня в память жертв Великой Отечественной прошла панихида в Главном храме вооруженных сил.