Акция «Свеча памяти» в дань погибшим в ВОВ проходит в Петербурге

В ночь на 22 июня в Петербурге проходит акция «Свеча памяти» - она символизирует отдание должного погибшим за свою страну предкам, отстоявшим наше будущее в годы Великой Отечественной войны.

Акция проходит на Марсовом поле. Жители Санкт-Петербурга зажигают множество свечей - их более тридцати тысяч.

Ранее сообщалось, что акция стартовала и в Москве - прямо у стен Музея Победы на Поклонной горе.