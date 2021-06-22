Вопросы истории 22 июня У стен Музея Победы в Москве стартовала масштабная акция «Свеча памяти» Тимур Шерзад 22 июня присоединиться к акции в Музее Победы и зажечь свою свечу в память об участниках войны сможет любой желающий - вход в музей будет бесплатным с 12 до 18 часов. © Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» Читайте нас на: У стен Музея Победы в Москве в полночь на 22 июня стартовала масштабная акция «Свеча памяти». «80-летие начала Великой Отечественной войны скорбная дата, которая заставляет всех нас еще раз пристально всмотреться в эти трагические для всей страны дни и месяцы. Мы должны не просто помнить об этих потерях и военных преступлениях, о героизме и массовом трудовом подвиге людей военного поколения, мы обязательно должны передать ее нашим детям и внукам. Это нужно не только нам, чтобы гордиться предками. Эта память нужна всему миру – чтобы такого больше никогда и нигде не повторилось», - отметил директор Музея Победы, заместитель секретаря Общественной палаты Александр Школьник. Собравшиеся у стен музея почтили минутой молчания память погибших. Директор музея вместе с ветераном Великой Отечественной Иваном Гришановым зажег от Вечного огня факел и передал его участникам акции. © ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» От него было зажжено 1418 свечей - по количеству дней войны. Тут же на фасаде музея зажглась грандиозная видеоинсталляция - 1418 свечей и призыв «Помни!», обращенный как к текущим, так и к грядущим поколениям. © ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» 22 июня присоединиться к акции в Музее Победы и зажечь свою свечу в память об участниках войны сможет любой желающий - вход в музей будет бесплатным с 12 до 18 часов. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика