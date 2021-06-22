У стен Музея Победы в Москве стартовала масштабная акция «Свеча памяти»
У стен Музея Победы в Москве в полночь на 22 июня стартовала масштабная акция «Свеча памяти».
«80-летие начала Великой Отечественной войны скорбная дата, которая заставляет всех нас еще раз пристально всмотреться в эти трагические для всей страны дни и месяцы. Мы должны не просто помнить об этих потерях и военных преступлениях, о героизме и массовом трудовом подвиге людей военного поколения, мы обязательно должны передать ее нашим детям и внукам. Это нужно не только нам, чтобы гордиться предками. Эта память нужна всему миру – чтобы такого больше никогда и нигде не повторилось», - отметил директор Музея Победы, заместитель секретаря Общественной палаты Александр Школьник.
Собравшиеся у стен музея почтили минутой молчания память погибших. Директор музея вместе с ветераном Великой Отечественной Иваном Гришановым зажег от Вечного огня факел и передал его участникам акции.