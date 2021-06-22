Командующий СФ призвал всегда помнить о цене победы в ВОВ

В 4.00 во вторник, 22 июня, в день 80-летия со дня начала Великой Отечественной войны у мемориала «Защитникам Советского Заполярья в годы ВОВ», который находится в Ленинском округе Мурманска, собрались военные, ветераны, представители казачества, региональных властей и другие неравнодушные люди для того, чтобы почтить память тех, кто оборонял регион.

Взгляд каменного воина или, как ласково его называют северяне, Алеши, устремлен на запад, в сторону Долины Славы, где во время Великой Отечественной войны проходили наиболее ожесточенные бои на подступах к Мурманску. Тогда, в самом начале войны, В нескольких десятках километрах от города удалось остановить наступающие фашистские войска.

Командующий Северным флотом адмирал Александр Моисеев подчеркнул, что на представителей нынешнего поколения ложится задача по сохранению памяти. По словам адмирала, особенно это актуально сегодня, когда власти некоторых стран предпринимают попытки не только переписать историю, но и вплетают в основу политики идею нацизма и фашизма, которая привела к большой трагедии всего 20 века.

«По всей стране проходят мероприятия памяти, скорби погибшим в годы Великой Отечественной войны – самой страшной войны для нашего государства уже ушедшего 20 века. Сегодня 80 лет, и это мало или много, мы так часто рассуждаем. На самом деле память может просто быстро уйти. Некоторые позволяют себе государства даже в основу политики ставить идею нацизма, фашизма, это то, что привело к страшной трагедии всего мирового сообщества 20 века. Некоторые позволят себе переписать историю, некоторые – говорить о том, что начало спровоцировано нашим государством, некоторые оценивают вклад в победу этой войны. Конечно, с такими трактовками мы не можем согласиться и должны иметь четкую позицию: мы должны помнить, какой ценой досталась победа нашего советского народа», - заявил Моисеев.

Командующий Северным флотом напомнил, что за победу в Великой Отечественной войне отдали жизнь почти 27 миллионов жизней наших соотечественников. Моисеев призвал не допустить потерю памяти среди представителей нового поколения.

«Мы скорбим сегодня перед защитниками нашего государства, мы скорбим у Главного мемориала защитникам Заполярья, тех, кто защищал Север, отстоял независимость нашего государства. Преклоняем голову, скорбим, помним и передаем все нашим будущим поколениям», - отметил Моисеев.

Двадцать второго июня 2021 года отмечается памятная дата - 80-летие начала Великой Отечественной войны. Чтобы почтить память погибшим и отдать дань подвигу героев в России проходит масштабная акция «Свеча памяти».