Путин: завершаются госиспытания легкого транспортника Ил-112

Президент России Владимир Путин заявил, что завершаются госиспытания легкого транспортника Ил-112. В текущем году будет поставлено два самолета. Об этом он сообщил на совещание с руководством Минобороны и представителями ОПК.

«Завершаются государственные испытания легкого «транспортника» Ил-112В, в текущем году запланирована поставка двух таких самолетов», - сказал глава государства.

Он также добавил, что по представленным данным, Министерству обороны требуется значительно большее число военно-транспортных самолетов и вертолетов.

Также Владимир Путин заявил, что уникальность новых видов вооружения в РФ была подтверждена в реальных боевых действиях в Сирии.