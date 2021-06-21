Бутман сказал, что верит в победу сборной РФ по футболу над Данией

В понедельник, 21 июня, состоится встреча между сборными России и Дании в рамках третьего тура группового этапа чемпионата Европы по футболу. Саксофонист, народный артист РФ Игорь Бутман, комментируя возможный исход игры в беседе со «Звездой» заявил, что верит победу российской команды.

«Я всегда верю в наши команды, что бы про них ни говорили специалисты сторон, кто-то говорит: «Хорошо», кто-то говорит: «Плохо». Я всегда болею за нашу команду и желаю ею победы каждый раз, когда я смотрю матчи», - пояснил Бутман.

Он добавил, что ему понравился и настрой футболистов, и результат матча второго тура группового этапа, где Россия обыграла Финляндию.

«В матче с Финляндией как играла наша сборная, мне понравилась: и настрой, и результат. Матч с Бельгией по спортивным причинам, по психологическим причинам нам не удался. Наши футболисты – это люди, которые имеют свои тоже настроение, боязни, поэтому я всегда верю в победу и считаю, что наши выиграют», - подчеркнул народный артист.

В понедельник, 22 июня, в 22:00 мск на стадионе «Паркен» в Копенгагене встретятся команды России и Дании. По мнению наставника датских спортсменов Каспера Хьюлманда, их ждет тяжелая игра против россиян.