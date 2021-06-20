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Тренер сборной Дании считает, что его команду ждет тяжелый матч против россиян

Анна Назайкина
12:45 20.06.2021
Встреча заключительного тура групповой стадии между командами состоится 21 июня в Копенгагене.
Тренер сборной Дании считает, что его команду ждет тяжелый матч против россиян
© Фото: Maksim Konstantinov,Global Look Press
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Датских спортсменов ждет тяжелая игра против российской команды на Чемпионате Европы-2020. Об этом заявил главный тренер сборной Дании Каспер Хьюлманд.

«Нас ждет тяжелый матч, ведь россиянам тоже нужно набирать очки. В сборной России есть много талантливых футболистов, которые могут взять игру на себя и принести результат. Я надеюсь, что болельщики продолжат нас поддерживать, а мы, в свою очередь, приложим все усилия, чтобы их порадовать», - приводит его слова газета BT.

Сборной России по прошествии двух туров удалось набрать три очка и занять второе место в таблице группы B. Датская команда в данный момент находится на последнем месте без набранных очков.

Матч финального тура групповой стадии между командами РФ и Дании пройдет 21 июня в Копенгагене и начнется в 22:00 по московскому времени.

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