«У нас больше шансов, чем у Дании»: эксперт предрек победу сборной России в Копенгагене

Сборная России по футболу в сегодняшнем матче против Дании имеет гораздо больше шансов пройти в следующий тур, поскольку у наших футболистов главная задача - это не проиграть, а у сборной России - выиграть. Об этом заявил «Звезде» футбольный эксперт Борис Раппопорт.

«Это более сложный момент, потому что Дании надо забивать и побеждать. Конечно, оптимально эта команда сейчас выглядит лучше, но я не уверен, что им удастся сегодня победить. Все зависит от того, как будет организована игра нашей команды. Можно предположить, что датчане побегут вперед, и начнут прессинговать и давить, как это было с Бельгией», - прокомментировал специалист.

Оценивая опыт игры Дании с Бельгией, последняя команда после двух туров выпустила на поле таких сильных игроков, как Аксель Витсель и Кевин де Брейне. У России таких «козырей» не имеется, заявил эксперт. Поэтому, по мнению Бориса Раппопорта, нашей сборной нужно аккуратно и численно обороняться и стараться реализовывать шансы для быстрой контратаки. Если нашим футболистам это удастся, что они этот матч с Данией проиграть не должны.

Встреча третьего тура между командами России и Дании группового этапа чемпионата Европы по футболу - 2020 должна состояться сегодня в Копенгагене.