Телеканал «Звезда» на facebook
В стране и мире В стране и мире В стране и мире

В США заявили, что готовятся «поставить Китай перед жестким выбором»

Анна Берестовая
01:05 21.06.2021
В Белом доме пригрозили Китаю потенциальной изоляцией в случае отказа от ряда требований.
В США заявили, что готовятся «поставить Китай перед жестким выбором»
© Фото: pixabay.com
Читайте нас на:

В случае, если Китай не даст возможности попасть на свою территорию международным специалистам для изучения природы появления COVID-19, страна будет находиться в изоляции. Такое заявление сделал советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан.

Салливан указал, что КНР следует поступить ответственно, либо столкнуться с последствиями своего выбора. Он также обозначил, что Соединенные Штаты в настоящее время активно оказывают давление на Китай и работают над сплочением международного сообщества.

«Это основная часть усилий, которые мы предпринимаем», - отметил советник в интервью Fox News.

Ранее пресса сообщала, что британские спецслужбы выразили готовность оказать помощь американской разведке в рамках расследования происхождения коронавируса. Специалисты в частности рассматривают версию появления заболевания лабораторным путем.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
00:35 В стране и мире
Путин встретится с депутатами Госдумы и подведет итоги их работы за пять лет
21:12 В стране и мире
«Не тот сигнал, которого все ждали»: посол Антонов оценил анонс новых санкций США
19:31 В стране и мире
статья
Тема номер один: как на Украине оценивают итоги исторического саммита Путина и Байдена
19:13 В стране и мире
Посол России Анатолий Антонов вернулся в США
20:46 В стране и мире
Число пострадавших в результате подтопления в Ялте увеличилось до 43 человек
Популярное
Видео
В Нижнем Новгороде заметили древнерусскую ладью «Змей Горыныч»
Видео
«Извиняйся на коленях»: полиция проверяет случай унижения ребенка женщиной в Красноярске
Ученые перечислили признаки «алкогольного Альцгеймера»
Видео
Пловец из ГДР: новосибирский тренер рассказал о юношестве лидера Rammstein
Сборная России по футболу опубликовала видео в поддержку певицы МакSим
Видео
Клуб Gazgolder могут закрыть из-за антиковидных нарушений
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.