В США заявили, что готовятся «поставить Китай перед жестким выбором»

В случае, если Китай не даст возможности попасть на свою территорию международным специалистам для изучения природы появления COVID-19, страна будет находиться в изоляции. Такое заявление сделал советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан.

Салливан указал, что КНР следует поступить ответственно, либо столкнуться с последствиями своего выбора. Он также обозначил, что Соединенные Штаты в настоящее время активно оказывают давление на Китай и работают над сплочением международного сообщества.

«Это основная часть усилий, которые мы предпринимаем», - отметил советник в интервью Fox News.

Ранее пресса сообщала, что британские спецслужбы выразили готовность оказать помощь американской разведке в рамках расследования происхождения коронавируса. Специалисты в частности рассматривают версию появления заболевания лабораторным путем.