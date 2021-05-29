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СМИ: Великобритания решила помочь США в расследовании лабораторного появления COVID-19

Анна Берестовая
05:49 29.05.2021
Пресса сообщила, что британская разведка помогает США расследовать версию создания коронавируса в лаборатории.
СМИ: Великобритания решила помочь США в расследовании лабораторного появления COVID-19
© Фото: pixabay.com
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Спецслужбы Соединенного Королевства приняли решение сотрудничать с США в рамках расследования версии первоначального создания коронавирусной инфекции лабораторным путем. Британская разведка уже осуществила самостоятельное изучение данного предположения после начала пандемии COVID-19.

В настоящее время спецслужбы сообщили, что делятся с американскими коллегами имеющимися у них данными по делу, а также предлагают свою помощь в проведении операций в рамках нового расследования вспышки в Ухане. Об этом пишет Telegraph со ссылкой на высокопоставленный официальный источник.

Согласно информации издания, в Великобритании убеждены, что вариант искусственного происхождения вируса пока не стоит полностью отвергать и заболевание действительно могло искусственно просочиться из китайской лаборатории.

Ранее пресса сообщала, что в секретных документах американской разведки содержались сведения о проявлении симптомов COVID-19 у уханьских ученых еще в ноябре 2019 года - до появления первых упоминаний коронавируса. Было отмечено, что сотрудники спецслужб обнаружили схожую информацию с точно переданными общими деталями в различных источниках.

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