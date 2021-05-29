СМИ: Великобритания решила помочь США в расследовании лабораторного появления COVID-19

Спецслужбы Соединенного Королевства приняли решение сотрудничать с США в рамках расследования версии первоначального создания коронавирусной инфекции лабораторным путем. Британская разведка уже осуществила самостоятельное изучение данного предположения после начала пандемии COVID-19.

В настоящее время спецслужбы сообщили, что делятся с американскими коллегами имеющимися у них данными по делу, а также предлагают свою помощь в проведении операций в рамках нового расследования вспышки в Ухане. Об этом пишет Telegraph со ссылкой на высокопоставленный официальный источник.

Согласно информации издания, в Великобритании убеждены, что вариант искусственного происхождения вируса пока не стоит полностью отвергать и заболевание действительно могло искусственно просочиться из китайской лаборатории.

Ранее пресса сообщала, что в секретных документах американской разведки содержались сведения о проявлении симптомов COVID-19 у уханьских ученых еще в ноябре 2019 года - до появления первых упоминаний коронавируса. Было отмечено, что сотрудники спецслужб обнаружили схожую информацию с точно переданными общими деталями в различных источниках.