Посол РФ Антонов раскрыл свои планы после возвращения в США

Посол Российской Федерации в Вашингтоне Анатолий Антонов перед вылетом в Нью-Йорк заявил о намеченных в США встречах. Антонов отметил, что возвращается в Соединенные Штаты с оптимистичным настроем.

По его словам, предстоит большая работа и он надеется на выстраивание равноправных и прагматичных отношений Москвы и Вашингтона, пишет РИА Новости. Кроме того, Антонов рассчитывает на определенные подвижки в работе с США. Встречи у российского посла начнутся уже завтра и продолжаться все последующие дни.

Анатолий Антонов, как и его американский коллега Джон Салливан, были отозваны из Вашингтона и Москвы в конце марта для консультаций, когда российско-американские отношения в очередной раз обострились.

В минувшую среду, 16 июня, президенты Владимир Путин и Джо Байден встретились в Женеве. Лидеры двух стран обсудили накопившиеся взаимные претензии и договорились урегулировать их на взаимоприемлемой основе. Одним из первых достигнутых на вилле Ла-Гранж решений было возвращение послов.