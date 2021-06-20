СМИ: посол РФ в США Антонов прибыл в Шереметьево

Посол Российской Федерации в Вашингтоне Анатолий Антонов прибыл в аэропорт Шереметьево, ожидается что сегодня он вылетит в США. Об этом сообщает РИА Новости. По последним сообщениям, высокопоставленный дипломат уже находится в салоне самолета. вылетающего в Нью-Йорк.

Анатолий Антонов, как и его американский коллега Джон Салливан, были отозваны из Вашингтона и Москвы в конце марта для консультаций, когда российско-американские отношения в очередной раз обострились.

В минувшую среду, 16 июня, президенты Владимир Путин и Джо Байден встретились в Женеве. Эти почти пятичасовые переговоры во всем мире уже назвали историческими. Лидеры двух стран не только обсудили накопившиеся взаимные претензии, но и договорились урегулировать их на взаимоприемлемой основе. Одним из первых достигнутых на вилле Ла-Гранж решений было возвращение послов.