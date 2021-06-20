Пловец из ГДР: новосибирский тренер рассказал о юношестве лидера Rammstein

Солист популярной рок-группы Rammstein Тилль Линдеманн рассказал об одном из первых визитов в Россию. Это произошло в детстве, когда будущий эпатажный исполнитель находился в составе юниорской сборной ГДР по плаванию. В столицу Западной Сибири Линдеманн приехал на сборы национальной команды.

Маньянов Марат Михайлович, который в те годы состоял в секретариате соревнований, конечно не помнит теперь уже популярного музыканта, но о подготовке немецких спортсменов отзывается с большим уважением.

«Они не испугались мороза. Автобусы у них были хорошие уже тогда. Они приезжали, выходили, начинали разминаться в бассейне. Плавали только они, все было для посетителей закрыто. Все для немецких друзей, как их тогда называли», - рассказал Маньянов.

То что Тилль Линдеманн уже в столь юном возрасте состоял в сборной, говорит о его незаурядных физических возможностях, отметил Маньянов.

«Попасть на сборы с командой ГДР означало, что ты потенциально считался будущим чемпионом или рекордсменом. В массе своей они все подавали надежды и были почти одинаковые. Но у одного случилась травма, другой прибавил в весе, третий начал нарушать режим», - предположил член секретариата соревнований.

Сам Линдеманн с большим уважением относится к России, о чем неоднократно заявлял в своих интервью. Не так давно он исполнил на русском языке песню Евгения Долматовского «Любимый город». Композиция в исполнении немецкого вокалиста прозвучала в новом фильме о советском летчике «Девятаев» Тимура Бекмамбетова.