В стране и мире Лидер группы Rammstein исполнил советскую песню на русском языке Анна Назайкина Композиция «Любимый город» прозвучит в новом фильме о советском летчике «Девятаев» Тимура Бекмамбетова. © Фото: STAR-MEDIA, imago stock&people, Globallookpress Читайте нас на: Автор текстов песен и фронтмен группы Rammstein Тилль Линдеманн исполнил на русском языке песню Евгения Долматовского «Любимый город». Клип был опубликован на YouTube-канале. Композиция в исполнении немецкого вокалиста прозвучит в новом фильме о советском летчике «Девятаев» Тимура Бекмамбетова. Об этом режиссер рассказал «Комсомольской правде». «Тилль сам пришел ко мне с предложением исполнить эту песню! Думаю, потому, что он вырос в городе Росток, который находился в ГДР. Потому что у него отец много времени проводил в Советском Союзе, путешествовал, был писателем. Потому что сам Тилль был пионером. Потому что эту песню ему в детстве пела мама… И вот он через знакомых узнал, что я снимаю фильм про Девятаева...» - сказал Бекмамбетов. Напомним, что еще в 1939 году песню «Любимый город» спел советский артист Марк Бернес. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика