Лидер Rammstein Тилль Линдеманн рассказал, как посещал Россию в юности

Лидер группы Rammstein Тилль Линдеманн поделился воспоминаниями о России, когда приезжал еще в юности. Музыкант был Новосибирске еще во времена СССР и ГДР. В юности он занимался плаванием и входил в молодежную сборную Восточной Германии. В Новосибирске на тот момент организовали сборы.

Фронтмен рассказал, что мечтал попробовать свои силы на Московской олимпиаде, которая проходила в 1980 году. Но так как в то время он был травмирован, ему не удалось выступить на масштабном соревновании, пишет Lenta.ru.

Раннее автор текстов песен и фронтмен группы Rammstein Тилль Линдеманн исполнил на русском языке песню Евгения Долматовского «Любимый город». Клип был опубликован на YouTube-канале.