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В России запатентовали технологию уменьшения времени очистки нефти от воды

Роман Захаров
06:59 20.06.2021
Принцип идеи заключается в скрещивании электрических и магнитных полей.
В России запатентовали технологию уменьшения времени очистки нефти от воды
© Фото: Valery Lukyanov, Russian Look, Globallookpress
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Специалисты Новосибирского государственного технического университета (НГТУ) создали и запатентовали технологию уменьшения времени, занимаемого процессом очистки нефти от воды сразу после ее добычи на месторождении. Данная технология подразумевает скрещивание электрических и магнитных полей.

«На нефтепромыслах, когда добывают нефть, ее подают на поверхность вместе с водой. Эта смесь требует отстаивания, чтобы воду не гнать в нефтепровод. Скорость отстаивания связана с характеристиками воды: плотность, вязкость, поверхностным натяжением. Мы решили увеличить плотность воды, осуществить операцию квазиутяжеления, что позволит время отстаивания уменьшить и увеличить производительность», - рассказал доцент кафедры электротехнических комплексов НГТУ Евгений Порсев в беседе с ТАСС.

Принцип идеи заключается в скрещивании электрических и магнитных полей. Магнитное поле с помощью электромагнитов с сердечниками и обмотки, через которую пропускают электрический ток, создает магнитную индукцию.

«Мы можем направим магнитные силы вниз, а электрические поперек движения воды. Таким образом мы создаем условия увеличения плотности воды, в результате всплывание жировых шариков нефти ускоряется», - объяснил специалист.

Ранее сообщалось, что российская частная компания «БАРЛ» получила патент на космическую систему дистанционного зондирования Земли, которая сможет практически в режиме реального времени распознавать типы поверхностей, возраст льда, определять суда с выключенным передатчиком сигналов системы AIS.

А в начале лета этого года стало известно, что российские ученые разработали новую технологию недорого полимерного покрытия, способного остановить кровотечение в течение одной минуты

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