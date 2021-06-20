В России запатентовали технологию уменьшения времени очистки нефти от воды

Специалисты Новосибирского государственного технического университета (НГТУ) создали и запатентовали технологию уменьшения времени, занимаемого процессом очистки нефти от воды сразу после ее добычи на месторождении. Данная технология подразумевает скрещивание электрических и магнитных полей.

«На нефтепромыслах, когда добывают нефть, ее подают на поверхность вместе с водой. Эта смесь требует отстаивания, чтобы воду не гнать в нефтепровод. Скорость отстаивания связана с характеристиками воды: плотность, вязкость, поверхностным натяжением. Мы решили увеличить плотность воды, осуществить операцию квазиутяжеления, что позволит время отстаивания уменьшить и увеличить производительность», - рассказал доцент кафедры электротехнических комплексов НГТУ Евгений Порсев в беседе с ТАСС.

Принцип идеи заключается в скрещивании электрических и магнитных полей. Магнитное поле с помощью электромагнитов с сердечниками и обмотки, через которую пропускают электрический ток, создает магнитную индукцию.

«Мы можем направим магнитные силы вниз, а электрические поперек движения воды. Таким образом мы создаем условия увеличения плотности воды, в результате всплывание жировых шариков нефти ускоряется», - объяснил специалист.

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