Российские ученые разработали новый полимер для быстрой остановки крови

Российские ученые разработали новую технологию недорого полимерного покрытия, способного остановить кровотечение в течение одной минуты. Импортозамещающую разработку специалистов центра гематологии Минздрава России и Томского политехнического университета уже запатентовали.

«Разработанное и запатентованное нами гемостатическое (останавливающее кровотечение) покрытие на полимерной основе с порошком оксида железа в качестве активного компонента отличается по стоимости от дорогостоящих зарубежных средств, поскольку метод получения микро- и наночастиц оксида железа, предложенный учеными Томского политехнического университета, позволяет говорить о том, что оно будет достаточно недорогим, при этом эффективным. И останавливать кровотечение в срок до одной минуты», – рассказала ТАСС заведующая лабораторией патологии и фармакологии гемостаза Национального медицинского исследовательского центра гематологии Минздрава Галина Белозерская.

По ее словам, изобретение российских ученых – уникально. Это соединение, где главным действующим компонентом является оксид железа, наиболее перспективно при создании локальных гемостатиков – местных кровоостанавливающих, уточнила Белозерская.

В настоящее время ученые Томского политехнического университета разрабатывают наиболее оптимальные составы, а также способы масштабирования данной технологии, сообщил агентству доцент отделения электроэнергетики и электротехники Инженерной школы энергетики ТПУ Иван Шаненков.