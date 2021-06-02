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В России запатентовали космическую систему дистанционного зондирования Земли

Роман Захаров
01:42 02.06.2021
Система будет включать в себя по меньшей мере один космический аппарат, наземный комплекс управления, комплекс приема и обработки изображений.
В России запатентовали космическую систему дистанционного зондирования Земли
© Фото: Илья Тимин, РИА Новости
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Российская частная компания «БАРЛ» получила патент на космическую систему дистанционного зондирования Земли, которая сможет практически в режиме реального времени распознавать типы поверхностей, возраст льда, определять суда с выключенным передатчиком сигналов системы AIS. Об этом пишет ТАСС, ссылаясь на материалы Федерального института промышленной собственности.

«Изобретение относится к информационным космическим системам (КС) для комплексного мониторинга Земли», - сказано в документах.

Согласно данным института, система будет включать по меньшей мере один космический аппарат, наземный комплекс управления, комплекс приема и обработки изображений.

Комплекс приема и обработки изображений получит встроенную электронную систему обработки при помощи нейросетей, принятых снимков и сигналов системы AIS.

«Использование нейросетевых технологий позволяет получать в масштабе времени, близком к реальному, продукты с тематической обработкой, такие как: комплексное представление радиолокационных и оптических снимков; автоматическое распознавание типов поверхностей, возраста льда, распознавание судов и выявление "темных" судов с отключенным передатчиком сигналов системы AIS», - говорится в материалах.

Отмечается, что данная система может включать в себя сразу несколько космических аппаратов. Скорее всего, они будут оснащены радиолокатором, оптико-электронными камерами среднего разрешения видимого и инфракрасного диапазонов частот, приемником сигналов автоматической идентификации судов AIS, аппаратурой передачи информации.

Ранее генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Рогозин на совещании по развитию Северного морского пути под председательством премьера Михаила Мишустина сообщил, что для наблюдения за акваторией Северного морского пути в России будет создана группировка спутников «Арктика-КН», способная получать информацию в разных диапазонах. Он отметил, что государственная корпорация намерена вместе с коммерческим партнером изготовить спутники. 

Также Рогозин рассказал, что Роскосмос планирует несколько проектов в рамках государственного-частного партнерства, которые будут направлены на повышение возможностей отечественной группировки дистанционного зондирования Земли.

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