Гинцбург призвал привившихся от COVID-19 отказаться от длительных физнагрузок

Вызываемое длительными физическими нагрузками глюкозное голодание может негативно повлиять на выработку антител после вакцинации от COVID-19. Об этом предупредил директор центра Гамалеи Александр Гинцбург.

Он попросил привившихся не устраивать заплывов и марафонов, при которых требуется повышенная выносливость и возникает дефицит глюкозы в крови.

«Когда у человека дефицит глюкозы в крови, то у него срабатывает регуляторные механизмы, которые ограничивают потребление глюкозы для того, чтобы клетки головного мозга могли эту глюкозу получать, потому что клетки головного мозга долго без глюкозы не проживут», - сказал эксперт в разговоре с ТАСС.

При этом глюкоза необходима для деления клеток и энергии, а потому антитела могут вырабатываться хуже, уточнил Гинцбург.

Ранее власти Москвы, Московской области и еще ряда регионов страны объявили об обязательной вакцинации граждан, работающих в определенных сферах. К ним, в частности, относятся торговля, общепит, транспорт, здравоохранение и образование.

Вакцинация от COVID-19 препаратом «Спутник V» проходит во всех регионах России. Ранее президент страны Владимир Путин заявил, что объемы производства препарата позволяют вакцинировать всех желающих.