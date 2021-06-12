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Путин сообщил, что в России объемы производства позволяют провакцинировать всех желающих

Кира Карон
15:38 12.06.2021
Глава российского государства сообщил, что в РФ хватает производства для вакцинации от COVID-19.
Путин сообщил, что в России объемы производства позволяют провакцинировать всех желающих
© Фото: Рамиль Ситдиков, РИА Новости
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Президент России Владимир Путин заявил, что объемы производства российской вакцины от COVID-19 позволяют провакцинировать всех желающих в стране.

«Сейчас мы в России по объему выпускаемой вакцины можем про вакцинировать всех, кто хочет», - сказал Путин.

Ранее Владимир Путин заявил, что в РФ число вакцинированных от COVID-19 достигло 18 миллионов человек. Он отметил, что при этом нет ни одного серьезного осложнения, это доказательство того, что вакцинация может идти шире.

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