Путин сообщил, что в России объемы производства позволяют провакцинировать всех желающих
Глава российского государства сообщил, что в РФ хватает производства для вакцинации от COVID-19.
© Фото: Рамиль Ситдиков, РИА Новости
Президент России Владимир Путин заявил, что объемы производства российской вакцины от COVID-19 позволяют провакцинировать всех желающих в стране.
«Сейчас мы в России по объему выпускаемой вакцины можем про вакцинировать всех, кто хочет», - сказал Путин.
Ранее Владимир Путин заявил, что в РФ число вакцинированных от COVID-19 достигло 18 миллионов человек. Он отметил, что при этом нет ни одного серьезного осложнения, это доказательство того, что вакцинация может идти шире.