В стране и мире Путин сообщил, что в России объемы производства позволяют провакцинировать всех желающих Кира Карон Глава российского государства сообщил, что в РФ хватает производства для вакцинации от COVID-19. © Фото: Рамиль Ситдиков, РИА Новости Читайте нас на: Президент России Владимир Путин заявил, что объемы производства российской вакцины от COVID-19 позволяют провакцинировать всех желающих в стране. «Сейчас мы в России по объему выпускаемой вакцины можем про вакцинировать всех, кто хочет», - сказал Путин. Ранее Владимир Путин заявил, что в РФ число вакцинированных от COVID-19 достигло 18 миллионов человек. Он отметил, что при этом нет ни одного серьезного осложнения, это доказательство того, что вакцинация может идти шире. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика