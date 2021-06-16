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Вакцинация не занятых в сфере услуг и торговли москвичей будет добровольной

Иван Линдеманн
15:56 16.06.2021
Геннадий Онищенко считает, что если вакцинировать даже две трети из вышеперечисленных категорий, то это может помочь исправить ситуацию с вирусом.
Вакцинация не занятых в сфере услуг и торговли москвичей будет добровольной
© Фото: Christian Thiele, dpa, Globallookpress
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Обязательной вакцинации в Москве нет. Постановление об этом касается только 60% сотрудников, которые работают в следующих сферах: торговле, общепите, ЖКХ, транспорте, образовании и здравоохранении. Об этом заявил бывший главный санитарный врач РФ, первый зампред комитета Госдумы по образованию и науке Геннадий Онищенко.

«Про остальных, которые не подпадают под декретированный контингент, тут чистая добровольность. В постановлении только так называемый декретированный контингент перечислен. Это все кафешки, все рестораны, вот о чем речь», - сказал он.

Онищенко считает, что если вакцинировать даже две трети из вышеперечисленных категорий, то это может помочь исправить ситуацию с вирусом.

«Для Москвы это большая группа, у нас в малом и среднем бизнесе в Москве если не полтора, то, может, даже 2 миллиона человек задействовано», - подчеркнул депутат.

Ранее глава управления Роспотребнадзора по Москве Елена Андреева поставила руководителям столичных организаций задачу привить до 15 августа 60% сотрудников. Обязательную вакцинацию должны пройти работники сферы торговли, услуг, общественного питания, транспорта, здравоохранения, ЖКХ, МФЦ, образования и культуры.

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