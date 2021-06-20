Астронавты на МКС завершили установку новой солнечной батареи и развернули ее

Американский и французский астронавты 20 июня осуществили выход в открытый космос с борта МКС. В ходе него Шейн Кимброу и Тома Песке завершили установку новой солнечной батареи, подключили оборудование, а также развернули ее. Трансляция хода операции велась на сайте NASA.

Работы длились примерно шесть с половиной часов. Это мероприятие стало для астронавтов вторым выходом в открытый космос в рамках усовершенствования системы энергообеспечения Международной космической станции. Первый был проведен в среду, а последующий запланирован на 25 июня.

Ранее сообщалось, что первый этап работ по установке новой мощной солнечной панели IROSA на МКС 16 июня не был полностью реализован. Проводившие их астронавты Кимброу и Тома столкнулись с рядом технических проблем.