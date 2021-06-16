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Астронавты МКС вышли в открытый космос для установки солнечной батареи

Олеся Степакова
16:17 16.06.2021
Предполагается, что работы продлятся около 6,5 часов.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"
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В эти минуты на околоземной орбите в открытом космосе работают американский и французский астронавты.  Шейну Кимброу и Тому Песке предстоит установить новые солнечные батареи на МКС. Предполагается, что работы продлятся около 6,5 часов. Сегодня они закрепят первую из двух панелей, которые ранее на орбиту доставил космический корабль Crew Dragon компании SpaceX.

В воскресенье астронавты вновь выйдут в открытый космос для монтажа второй части. В процессе установки батарей помощь астронавтам оказывают два бортинженера. Они следят за точностью и работой всех систем.

Ранее, 2 июня, российские космонавты Олег Новицкий и Петр Дубров на борту МКС вышли в открытый космос по российской программе впервые в 2021 году. Они подготовили старый модуль «Пирс» к отстыковке от станции.

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